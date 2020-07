Firma UFI Filters po raz kolejny została partnerem marki BMW. Niemiecki producent samochodów wybrał kompletny moduł do filtracji oleju UFI przeznaczony do 3-litrowego, 6-cylindrowego silnika wysokoprężnego B57 drugiej generacji.

Nowy projekt uzupełnia ofertę modułów olejowych UFI Filters – jako wyposażenia oryginalnego – do silników benzynowych B58 i silników Diesla B57 pierwszej generacji. UFI Filters rozszerza swoją ofertę dla BMW o wszystkie 6-cylindrowe modele samochodów niemieckiej grupy.

Moduł filtracji oleju dla BMW został w całości stworzony przez UFI Filters, korpus jest produkowany w fabryce w Ostrawie, a wymienniki ciepła w Opolu. Zastosowane materiały są wysoko zaawansowane pod względem technologicznym, w tym korpus filtra jest w całości wykonany z tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknem szklanym.

Plastikowa konstrukcja pozwala znacznie zmniejszyć wagę w stosunku do modułów z metalu (w przybliżeniu o 35%), co wpływa na obniżenie zużycia paliwa i emisji spalin. Zastosowanie włókna szklanego dodatkowo wzmacnia strukturę korpusu. Dzięki temu filtr może działać pod ciśnieniem do 30 barów, podobnie jak w konstrukcjach z wysokociśnieniowych odlewów metalowych.

Wkład filtracyjny do BMW wykorzystuje materiał medium, zwiększający powierzchnię filtrującą i minimalizujący spadki ciśnienia. Został on wykonany w oparciu o innowacyjną technologię zgrzewania ultradźwiękowego, zapewniającą znacznie większą trwałość, nawet w najcięższych warunkach eksploatacyjnych, bez konieczności użycia metalu. Wydajność filtra na poziomie 50% dla cząsteczek o wielkości 13µ jest zgodna z normą Euro 6. Media filtracyjne nadają się w całości do recyklingu, co jest kolejnym dowodem na zaangażowanie firmy w zmniejszanie wpływu jej produktów na środowisko.

Moduł olejowy dla BMW jest wyposażony w wymiennik ciepła oraz szereg zaworów opracowanych i wyprodukowanych przez UFI Filters. Wewnątrz filtra znajduje się jeden zawór przeciwzwrotny i dwa obejściowe, z których jeden może również pełnić funkcję zaworu przeciwzwrotnego.