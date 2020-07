W lipcu marka SKV wprowadziła na rynek kolejne nowe produkty.





Tym razem są to 52 nowe referencje w takich grupach jak:

• Rezystory dmuchawy – 22 referencje

• Moduły wentylatora chłodnicy referencje 94SKV800 do 94SKV805 – zastosowanie: AUDI A4 (B6 B7) ; OE 8E0959501AG,

FORD Focus II Galaxy Kuga I Mondeo IV S-max ; OE 6W1Z8B658AC

• Pompy paliwa wysokociśnieniowe, referencje 02SKV950 do 02SKV959 – zastosowanie: AUDI SEAT ŠKODA VW; silniki 1.8 TSI 2.0 TSI; OE 06H127025N, BMW silniki 2.0; OE 13518604229, BMW 1 (F20) 3 (F30); silniki 1.6; OE 13517607159

• Czujniki poziomowania świateł referencje 17SKV412 do 17SKV422 - zastosowanie: VW Passat (B6); OE 3C0941307A,

AUDI A3 A4 (B5) A6 (C5) A8 TT; OE 8W1Z5359A, BMW 3 (E46) 5 (E39 E60) 7 (E65) X3 (E83) X5 (E53); OE 37141093698

• Piasty koła z łożyskiem, pozycje:

29SKV219 (MITSUBISHI Lancer VII Outlander I; OE MR527453)

29SKV200 (HONDA Civic VII Stream; OE 42200S7A008)

29SKV283 (FORD Turneo Transit; OE BK212C300AB)

29SKV286 (BMW X1 (E84); OE 31206789508)

Wprowadzono również nowości w grupie rezystorów dmuchawy 94SKV i 95SKV, która liczy obecnie 181 referencji. Nowe rezystory dmuchawy mają zastosowanie między innymi w takich autach jak: BMW 1 (E81) 3 (E90) 5 X1 (E84) X3 (F25) X5 (E70); OE 64119146765, VW Golf V; OE 5U0959493, PEUGEOT 3008 5008; OE 6441CQ, HYUNDAI i30 Sonata V KIA Ceed Magnetis Proceed; OE 971283K000.