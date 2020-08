Champion zdobył certyfikację standardu OV0401547 firmy Opel dla oleju silnikowego Champion OEM SPECIFIC 0W-20 LS-FE. To olej o niskiej lepkości, do silników z turbodoładowaniem.

Champion OEM SPECIFIC 0W20 LS-FE został zaprojektowany tak, aby wydobyć to, co najlepsze z nowoczesnych jednostek napędowych. Dzięki zastosowaniu mieszanki doskonałej jakości olejów bazowych i dodatków produkt ma zapewniać wydajność i smarowanie w szerokiej gamie silników benzynowych i wysokoprężnych marki Opel. Taka formuła eliminuje również ryzyko LSPI (przedwczesnego zapłonu przy wolnych obrotach), które jest poważnym problemem w przypadku poddanych downsizingowi turbodoładowanych silników benzynowych z wtryskiem bezpośrednim (TDGI).

Champion OEM SPECIFIC 0W20 LS-FE jest przeznaczony do samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, które wymagają środka smarnego o wartości HTHS około 2,6 mPa.s. Obejmuje to turbodoładowane silniki benzynowe o pojemności 1,0 l 1,4 l i 1,5 l firmy Opel oraz niektóre silniki wysokoprężne, takie jak CDTI 1,6 l. Wszystkie z nich są fabrycznie zalane olejem 0W-20. Silniki te są montowane w niektórych z najpopularniejszych pojazdów tej marki w Europie, takich jak Opel Astra (J i K) oraz Insignia. Champion OEM SPECIFIC 0W20 LS-FE nadaje się również do obecnych i przyszłych modeli hybrydowych Opla, w tym hybrydowego pojazdu elektrycznego (PHEV) Grandland X z roku 2020.

Produkt jest dostępny we wszystkich standardowych rozmiarach opakowań.