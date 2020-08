FUCHS przygotował program GEAR+ dedykowany dla serwisów samochodowych. Wśród korzyści dotyczących przynależności do niego są m.in.: refinansowanie urządzenia do wymiany oleju oraz szeroka gama olejów odpowiednich do większości przekładni montowanych w samochodach osobowych z wymaganymi dopuszczeniami producentów OEM.

Po naszych drogach jeździ coraz więcej samochodów z automatycznymi skrzyniami biegów, coraz większa jest świadomość konieczności wymiany olejów w tych przekładniach, coraz więcej mówi się o wymianie dynamicznej olejów w automatach. Dla wielu warsztatów zakup urządzenia do dynamicznej wymiany to nie lada wydatek. FUCHS przygotował więc program wsparcia dla warsztatów. Ponadto firma zapewnia szkolenia w zakresie obsługi urządzenia oraz środków smarnych.

Więcej na www.gearplus.pl