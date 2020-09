W katalogu pojawia się 500 nowych referencji tygodniowo, każda z nich z opisem w standardzie katalogowym już w momencie wprowadzania jej do oferty. Dystrybutor rozwija także funkcję wyszukiwania po numerze VIN oraz OE Research, opartą o analizę poszukiwanych przez użytkowników numerów OE.

Poziom uzupełnienia opisów części dostępnych w Katalogu ProfiAuto przekroczył właśnie 99 procent. Każdego tygodnia wprowadzanych jest do niego średnio pół tysiąca referencji. Liczba nowości jest większa, gdy pojawia się kompletna oferta nowej marki. Wszystkie referencje wyposażane są na bieżąco w opisy obejmujące: numery OE, porównawcze i producenta, w zastosowania do pojazdów, kryteria, parametry, grafikę oraz karty charakterystyki. Dotyczy to zarówno części opisanych przez TecDoc, tych, których opisy w źródłowym systemie pojawią się dopiero za kilka miesięcy i tych, które nigdy się tam nie pojawią. W Katalogu ProfiAuto są dostępne od razu. Dzięki temu nowości natychmiast trafiają do wyników wyszukiwania i do sprzedaży.

Nowością jest także ulepszony sposób wyszukiwania części, bazujący na numerze VIN. Moto-Profil jest pionierem w dziedzinie wykorzystania numerów VIN w aplikacji katalogowej w Polsce. Eksperci na bieżąco pozyskują nowe bazy danych, tym samym zwiększając liczbę samochodów, do których można dobrać części w oparciu o numer VIN – obecnie jest to około 95% pojazdów osobowych na rynku. Zalety tej technologii sprawiają, że zyskuje ona popularność wśród użytkowników. W ciągu ostatniego roku ilość wyszukiwanych numerów VIN wzrosła niemal dwukrotnie.

W obrębie katalogu udoskonalono także analizę wyników wyszukiwania. System zbiera na bieżąco m.in. informacje o poszukiwanych numerach OE i analizuje je. Przydatne okazują się także te wyszukiwania, które nie przyniosły żadnych wyników. Jeśli dane numery powtarzają się – to znak że pojawiło się zapotrzebowanie na daną część, a nie jest ona jeszcze dostępna na rynku aftermarketowym. Wtedy, we współpracy z Działem Zakupów zespół ProfiAuto poszukuje dostawców takich podzespołów, wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom użytkowników.