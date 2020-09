Denso rozszerzyło program komponentów do silników Diesla o osiem numerów części, które mają 30 dodatkowych zastosowań i zastępują 10 numerów części OE.





Rozszerzenie składa się z 7 wtryskiwaczy i pompy wtryskowej. Nowe części pokrywają park pojazdów wielkości 1,4 mln i mają łącznie 30 dodatkowych zastosowań, m.in. w pojazdach marek Mazda, Nissan i Opel. Informacje o nowych częściach są dostępne w e-katalogu DENSO i w katalogu TecDoc.

Szczegółowe informacje dotyczące zastosowań można znaleźć w poniższej tabeli:





DENSO jest trzecim co do wielkości producentem układów Common Rail na świecie. Firma od dziesięcioleci inwestuje w badania i rozwój – często we współpracy z największymi producentami samochodów – by opracowywać coraz bardziej wydajne, skuteczne i niezawodne silniki wysokoprężne o minimalnej emisji. W ramach programu komponentów silników Diesla dla rynku wtórnego DENSO oferuje wtryskiwacze, pompy wtryskowe i zawory SCV, które zapewniają jakość OE.