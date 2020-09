Od września dostępny jest najnowszy katalog ubrań roboczych i artykułów bhp firmy MEWA. Wygodne zakupy umożliwia sklep internetowy: buy4work.mewa-service.pl.

Katalog markowych wyrobów 2020/21 oferuje na 272 stronach wyposażenie dostosowane do każdej sytuacji: do prac wykonywanych wewnątrz jak i na zewnątrz, w dzień i w nocy, wyroby chroniące przed wysokimi temperaturami, zimnem i deszczem. W ofercie znaleźć można obuwie i rękawice ochronne, odzież ochronną, jak też artykuły przeznaczone do ochrony oczu, słuchu, gło-wy i dróg oddechowych. Można także zamówić koszulki polo, koszule, kurtki softshellowe i kurtki przeznaczone do noszenia w niesprzyjających warunkach pogodowych.

Nowość w oferowanym asortymencie stanowi m.in. obuwie ochronne firmy Steitz Secura z indywidualnym systemem absorpcji energii podczas chodzenia oraz rękawice montażowe firmy Wonder Grip. Są także nowości w ramach własnej firmowej marki Korsar. Znane marki, takie jak Puma, Elten, Ansell i Ha-kro, oferują zarówno znane i sprawdzone produkty, jak też szereg nowości.

Na życzenie klienta produkty mogą być zaopatrzone w jego wyszywane lub nadrukowane logo.

Wszystkie artykuły dostępne są na odnowionej stronie sklepu internetowego pod adresem: buy4work.mewa-service.pl. Nowa postać sklepu internetowego umożliwia komfortowe zakupy, a inteligentne filtry zapewniają szybkie odnale-zienie danego artykułu. Preferowane artykuły można potem zapisać w sperso-nalizowanej liście zakupów. Szczegółowe informacje na temat produktów oraz klas ochronnych z pewnością także pomogą w zakupowych decyzjach.