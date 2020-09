Na polskim rynku debiutują właśnie nowe wersje żarówek halogenowych Philipsa. W gamie żarówek pojawiły się trzy nowe modele.





● WhiteVision ultra (H1, H3, H11, HB3, HB4, HIR2 oraz PSX24W, W5W i H6W) - wyróżniają się jasnym światłem o temperaturze barwowej rzędu 4200K i o 60 procent wydajniejszą, w porównaniu do wymaganego prawem minimum, wiązką światła, żywotność na przykładzie typu H4 wynosi do 540, a dla H7 - 350 godzin ciągłego świecenia;



● X-tremeVision Pro150 (H1, H11, HB3, HB4, HIR2 i W5W) - cechuje się temperaturą barwową rzędu 3400K, zastosowaniem szkła kwarcowego z filtrem UV i wydajniejszą o 150 proc. wiązką światła (co przekłada się na dłuższy o 70 metrów zasięg), żywotność dla H4 została określona na 540, a dla H7 - 450 godzin;



● RacingVision GT200 (H4 i H7), to mające genezę w sportach motorowych źródło światła z homologacją do użytku na drogach publicznych, w nowej formule zwiększono efektywność wiązki światła do 200 proc. (dodatkowe 80 metrów oświetlenia drogi) i żywotność H4 do 400 godzin, zaś H7 do 250 godzin przy jednoczesnym zachowaniu temperatury barwowej 3500K.