W najnowszym wydaniu biuletynu Nissens News, który w miesiącu sierpniu prezentuje szereg kolejnych, ciekawych produktów.





Oferta działu klimatyzacji została rozszerzona o kolejne nowe, atrakcyjne aplikacje. Są to skraplacze do BMW X3 G01 (16-), BMW X4 G02 (18-), BMW X5 G05 (18-), BMW X6 G06 (19-), BMW X7 G07 (19-), Kia Picanto (17-), Mazda CX-3 (15-), Land Rover Discovery (17-), Kia Rio (16-), Kia Stonic (17-), Hyundai i20 (09-), Nissan Juke (10-), Hyundai Tuscon (15-), Kia Sportage IV (15-), Hyundai Kona (17-), Kia Niro (16-) oraz Toyota HI-Lux (15-).

Również oferta sprężarek klimatyzacji została poszerzona o referencje do Alfa Romeo Giulietta (10-), Citroen C4 (10-), Peugeot 508 (10-), Ford Transit (06-), Ford Transit (13-), Ford B-Max (12-) i Ford Fiesta VI (12-). Uzupełnieniem nowości w zakresie klimatyzacji są parowniki do Toyota Auris (07-), Toyota Corolla (07-), Toyota RAV4 (06-) oraz Honda Civic (05-).

Poszerzona została również oferta dmuchaw kabinowych. Nowe aplikacje to produkty skierowane do: Dacia Logan II (12-), Dacia Sandero II (12-), Renault Clio IV (13-), Ford Transit (00-), Ford Transit (06-) VW-Up (11-), Seat Mii (11-), a także Skoda Citygo (11-).

W zakresie chłodzenia silnika oferta poszerzona została o wentylatory chłodnic dedykowane m.in. Peugeot 307 (00-), VW-Golf V (03-), VW-Golf VI (08-), VW-Passat B6 (05-), VW-Passat B7 (10-), Skoda Octavia II (04-), Skoda Superb II (08-), Skoda Yeti (09-). Uzupełnieniem nowości jest chłodnica cieczy do Renault Zoe Electric (12-).

Oferta części do samochodów ciężarowych została poszerzona o parownik klimatyzacji do Mercedes Atego 2 (04-), Mercedes Axor 2 (04-).

Wszystkie wymienione produkty dostępne są już w sprzedaży. Produkty linii „First Fit”, zawierające niezbędne do montażu chłodnicy elementy, oznaczone są specjalnym logo „First Fit”.

Szczegółowe dane produktów dostępne są w katalogu online Nissens, na stronie www.nissens.com.pl/katalog