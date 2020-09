Marka SKV po raz kolejny prezentuje nowości w swojej ofercie. Tym razem są to aż 272 nowe referencje wahaczy i elementów zawieszenia.





Nowe produkty to:

• Wahacze – 9 referencji, numery od 04SKV612 do 04SKV619, 04SKV621 ( MERCEDES-BENZ E-Class (W210, S210); OE 2103303507, VOLVO S40 I V40; OE 30863988, BMW 3 (E36, E46) X3 (E83) Z1 (E85) Z4 (E86); OE 33303411651)

• Sworznie wahacza – 49 referencji, numery od 04SKV562 do 04SKV611 (CITROËN C2 C3 I C4 DS 3 PEUGEOT 2008 I 207 208 I; OE 3640.56, OPEL Meriva A; OE 352086, AUDI SEAT ŠKODA VW; OE 3C0407366A, OPEL Crossland X VW Transporter IV; OE 4D0407361)

• Drążki kierownicze – 38 referencji, numery od 04SKV344 do 04SKV383 (AUDI A4 A6 A8 SEAT Exeo ŠKODA Superb VW Passat; OE 4D0422821, OPEL Signum Vectra C SAAB 9-3; OE 1603244, AUDI A3 ŠKODA Octavia I VW Golf IV; OE 1J0422807)

• Końcówki drążka kierowniczego – 74 referencje, numery od 04SKV386 do 04SKV459 (VW Transporter IV; OE 701419811C, MERCEDES-BENZ A-Class (W168); OEA1683301135, CITROËN C2 C3 I PEUGEOT 1007; OE 3817.56)

• Łączniki stabilizatora – 102 referencje, numery od 04SKV460 do 04SKV561, 04SKV384, 04SKV620 (CITROËN C5 III C6 PEUGEOT 407 508; OE 5087.52, TOYOTA Avensis; OE 48840-21010, RENAULT Grand Scenic III Megane III Scenic III E 546180002R).

Cała oferta na wahacze i elementy zawieszenia liczy obecnie 384 referencje. Poza nowościami, dostępne są również zestawy zawieszenia SKV referencje 04SKV100 (AUDI A4 (B5) A6 (C5) ŠKODA Superb VW Passat (B5/B5 facelift); OE 8D0498998S1), 04SKV115 (AUDI A4 (B5) A6 (C5) ŠKODA Superb VW Passat B5 facelift; OE 4B3498998S1) oraz 04SKV250 (AUDI A4 (B6 B7) A6 (C6) SEAT Exeo).

Szczegółowe informacje o nowościach dostępne są w katalogu TecDoc i na www.skv.pl.