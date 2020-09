Wynajęta mata wejściowa do wycierania butów może być prana i czyszczona około 200 razy. Mata taka trwale zapobiega przedostawaniu się brudu do hal zakładowych, warsztatów czy innych pomieszczeń, ułatwiając tym samym sprzątanie budynków. Firma MEWA oferuje maty wejściowe do wynajęcia.

W zakładach firmy MEWA pranych jest rocznie ok. 2,5 mln mat. MEWA oferuje maty klientom, którymi są zakłady, warsztaty, instytucje itp. W odniesieniu do mat wejściowych obowiązuje zasada „raz zamówić i potem ciągle korzystać”, nie troszcząc się przy tym o pranie i czyszczenie mat. Klienci otrzymują maty dostosowane do ich potrzeb. W ustalonych terminach kierowca serwisu firmy MEWA odbiera zabrudzone maty i wymienia je od razu na nowe – już czyste.

Jedna mata może być użyta około 200 razy, zanim będzie musiała zostać wymieniona na nową.

Maty wejściowe dostępne są w dwóch wariantach: jako wycieraczki oraz jako maty z włosiem o charakterze szczeciny dla obszarów szczególnie narażonych na brud. Maty, mające zwykle kolor szary lub czarny, zaopatrzone są od spodu w warstwę antypoślizgową. Może też być na nich umieszczone logo klienta.