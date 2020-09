DENSO udostępniło najnowszą wersję oprogramowania do urządzenia e-Videns. Wprowadzony na rynek w 2018 roku e-Videns jest urządzeniem z oprogramowaniem do kontroli pojazdów.

Narzędzie umożliwia zarządzanie procesem przyjęcia pojazdu do warsztatu i obejmuje kwestionariusz dla kierowcy, skanowanie systemów, kontrolę wizualną, kontrolę stanu silnika i raportowanie. E-Videns łączy się bezpośrednio z systemami pojazdu i wychwytuje kody błędów, monitoruje w czasie rzeczywistym dane pobierane z silnika w różnych warunkach pracy. E-Videns umożliwia przesłanie raportu z kontroli do klienta. Przeglądy za pomocą e-Videns mogą zająć zaledwie 12 minut, a pełen przegląd pojazdu, obejmujący całą listę kontrolną, można przeprowadzić w ciągu godziny.

Głównym elementem obecnej aktualizacji jest gruntowna przebudowa modułu „Kontrola wizualna”. W porównaniu do poprzedniej wersji mechanicy mają do dyspozycji szczegółową listę kontrolną zawierającą ponad 100 części, obejmującą różne kategorie: serwis ogólny i OEM, kontrolę prac serwisowych i przeglądy sezonowe, w tym kontrolę opon. Użytkownicy mogą wybrać odpowiedni przegląd z oznaczonego kolorami menu, w którym znajdują się cztery główne opcje: przegląd serwisowy, przegląd letni, przegląd zimowy i kontrola prac serwisowych. Narzędzie można już stosować w około 98% europejskiego parku pojazdów – samochody benzynowe wyprodukowane od 2003 r., samochody z silnikiem Diesla wyprodukowane od 2006 r. Urządzenie posiada opcję wyszukiwania pojazdu po numerze VIN, numerze rejestracyjnym lub marce/modelu.

Więcej informacji o e-Videns można znaleźć na stronie www.densoevidens.pl.