Nakładem Wydawnictw Komunikacji i Łączności ukazała się publikacja „Badania techniczne pojazdów. Poradnik diagnosty” autorstwa Kazimierza Sitka.

To bogato ilustrowany poradnik poświęcony badaniom technicznym pojazdów drogowych. Opisano w nim: podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, najważniejsze przepisy regulujące badania techniczne pojazdów i wymagania dotyczące stacji kontroli pojazdów, identyfikację pojazdu, ogólną kontrolę stanu technicznego podwozia i nadwozia, badanie stanu technicznego układów hamulcowych, diagnozowanie oświetlenia zewnętrznego, badanie układów związanych z ochroną środowiska, badanie pojazdu z urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu, badanie pojazdu zabytkowego, odczyt wskazań drogomierza, rodzaje i zakres badań dodatkowych, badanie techniczne autobusu o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h, badanie techniczne pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych, badanie techniczne pojazdów przystosowanych do zasilania gazem, badanie techniczne pojazdów hybrydowych i elektrycznych, badanie techniczne pojazdów skierowanych i po zmianach konstrukcyjnych oraz wybrane rodzaje badań dodatkowych.



Publikacja jest przeznaczona dla: diagnostów stacji kontroli pojazdów i kandydatów na diagnostów, uczniów techników i szkół branżowych II stopnia zgodnie z podstawą programową 2019 kształcących się w zawodzie technika pojazdów samochodowych oraz uczestnicy kursów zawodowych w zakresie jednostki efektów kształcenia MOT.06.6 (Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych), jak również przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.