Würth Polska posiada w ofercie wycieraczki konwencjonalne do pojazdów użytkowych.





Produkty mają 8 punktów wsparcia, dzięki czemu zachowują dużą przyczepność nawet przy wysokich prędkościach i dużych opadach atmosferycznych. Takie rozłożenie sił zapewnia także równomierną pracę. Szkielet elementu został wykonany z metalu o grubości 1,2 mm, łączonego nitami ze stali nierdzewnej, odpornymi na działanie korozji. Dzięki temu zachowuje kształt nie tylko przy większych prędkościach, ale także podczas silnych opadów.

Pióra wycieraczek składają się w 60% z naturalnej gumy. Po zużyciu można je wymienić, dzięki czemu zmniejszamy koszty eksploatacji oraz dbamy o środowisko poprzez redukcję odpadów.

Wycieraczki są sprzedawane pojedynczo, w opakowaniach, które można ponownie zamknąć. Ułatwia to ich przechowywanie, a także umożliwia dopasowanie odpowiedniej długości oraz geometrii wycieraczki do każdego pojazdu. Do zestawu dołączona jest osłona profilu gumowego, a także cztery adaptery niezbędne do montażu. W ofercie Würth Polska znajdują się wycieraczki z czterema adapterami, adapterem przykręcanym śrubą i adapterem typu U.

Przed zamontowaniem wycieraczek należy dokładnie wyczyścić szybę, co może wydłużyć ich żywotność oraz pozwoli uniknąć zarysowań.

Charakterystyka produktów:

● Szkielet: metalowy, grubość 1,2 mm,

● Łączenie: nity ze stali nierdzewnej,

● Pióra: 60% guma naturalna, grafitowana powierzchnia, wymienne.

Art. nr 5997 623 711-712, 5997 610 852-854 – długość: 500-700 mm (wersja z 4 adapterami).