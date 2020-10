Continental zachęca konsumentów do wyboru swoich produktów poprzez zwrot części kosztów zakupu nowych opon.





W październiku 2020 r. firma przygotowała kolejną promocję wspierającą sprzedaż, która w tym sezonie skierowana jest nie tylko do osób fizycznych, lecz także do przedsiębiorców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Za zarejestrowany na stronie contiuhp.pl zakup kompletu nowych opon marki Continental, w rozmiarze 18 cali i większych, klienci otrzymają zwrot 150 zł; za komplet opon w rozmiarze 17 cali – 100 zł; a za opony 16-calowe – zwrot 50 zł. Łączna pula to 2000 nagród o różnych wartościach. Produkty objęte promocją to opony zimowe i wielosezonowe do aut osobowych i SUV-ów. Odbiór nagrody ma formę wypłaty BLIK w bankomacie.

Szczegóły, regulamin promocji oraz rejestracja zakupu na contiuhp.pl.

Promocja trwa od 12.10.2020 do 30.11.2020.