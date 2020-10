Nissens ma w ofercie około 400 różnych referencji w zakresie wymienników ciepła do aut hybrydowych i elektrycznych. To ponad 1650 numerów OE, zarówno w asortymencie układów chłodzenia, jak i klimatyzacji.





Ciekawą propozycję stanowi także nowa linia produktowa w postaci elektrycznych pompy wody w ramach, której Nissens oferuje 11 pozycji do samochodów hybrydowych, m.in. do BMW 5 F10 (10-), Range Rover Sport (13-) w wersji silnikowej 3.0 TD Hybrid czy Toyota Prius (10-).

Łatwy i szybki montaż produktów Nissens zapewnia standard First Fit, który oferowany jest dla wielu referencji, nie tylko dla tych o napędach alternatywnych, ale również o napędzie tradycyjnym. Standard First Fit (produkty oznaczone specjalną ikoną) to wszystkie dodatkowe, trudnodostępne drobne części montażowe oraz uszczelki, niezbędne do prawidłowego montażu, dostarczane w kartonie, w komplecie z produktem Nissens. Stawiając na standard „First Fit” nie trzeba tracić czasu na poszukiwanie i zakup tych wszystkich drobnych, trudnodostępnych części.

Również technologia Nissens „5 mm” (zgodna z OE) ma zastosowanie w układach chłodzenia do samochodów hybrydowych. Przykład stanowią chłodnice cieczy dedykowane do takich samochodów jak np. Audi A3 / S3 (12-), Lexus LS IV (06-) czy Lexus RX III (08-). System 5 mm to technologia pozwalająca na zastosowanie dwukrotnie gęstszego rdzenia (dwukrotnie gęściej ułożone rurki w rdzeniu), dzięki czemu uzyskujemy większą wydajność chłodnicy.

Oferowane produkty Nissens do samochodów o napędzie hybrydowym oraz elektrycznym widoczne są w katalogu TecDoc oraz katalogu online Nissens pod adresem: https://catalogue.nissens.com/FrontPage

Wszystkie produkty objęte są pełną 2-letnią gwarancją.