Renault wdrożyło w niektórych modelach pojazdów swojej marki moduł służący do blokowania wszelkich prób fałszowania lub kradzieży danych, co równocześnie uniemożliwiło wykonywanie jakichkolwiek operacji na pojazdach przez niezależne warsztaty samochodowe.

Dzieki rozwiązaniom firmy TEXA ograniczenie to nie stanowi już problemu. Możliwe jest odblokowanie modułu gateway i wykonywanie diagnostyki pojazdów w sposób legalny, bezpieczny i profesjonalny. Posiadając interfejs Navigator TXTs, umożliwiający pracę w trybie pass-thru, można odblokować moduł w pojeździe poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej asos.renault.com oraz zakupienie tokena (klucza USB) i pobranie dedykowanej aplikacji.

Wraz z tokenem mechanik otrzymuje login i hasło, uprawniające do korzystania z funkcji odblokowywania pojazdu. Aby przejść do diagnostyki wystarczy włożyć token (klucz USB) do jednego z wejść USB urządzenia AXONE NEMO 2*, łącząc je z interfejsem Navigator TXTs i uruchomić aplikację. Po otrzymaniu potwierdzenia o odblokowaniu modułu gateway, można tak jak zwykle oraz bez limitów korzystać z diagnostyki TEXA.

*Token Renault może być również używany z komputerem PC lub AXONE Nemo.