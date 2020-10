TOTAL udostępnia najnowocześniejsze formulacje swoich środków smarnych. Skład olejów francuskiego producenta został specjalnie ulepszony i dostosowany do wymagań najnowszych pojazdów.

Seria TOTAL QUARTZ XTRA składa się z zaawansowanych syntetycznych środków smarnych, optymalizujących osiągi silnika a jednocześnie chroniących części mechaniczne, aby wydłużyć jego żywotność.

Niska lepkość (0w-20 i 0w-16) nowej gamy TOTAL QUARTZ XTRA zmniejsza tarcie wewnątrz silnika. W rezultacie stosowanie TOTAL QUARTZ XTRA generuje oszczędność paliwa do 4%*, co przewyższa wymagania określone przez ACEA o 33% pod względem oszczędności paliwa w porównaniu do zastosowania oleju referencyjnego. To ostatnie, to właśnie zasługa technologii Eco-Science od TOTAL. Dodatki przeciwutleniające zawarte w TOTAL QUARTZ XTRA pozwalają cząsteczkom oleju zachować swoje właściwości w czasie i sprawiają, że produkt jest bardziej odporny na degradację fizyczną i chemiczną, nasiloną ekstremalnymi warunkami panującymi w silniku. Minimalizuje to utlenianie oleju, przy jednoczesnym zachowaniu oszczędności paliwa i wydajności silnika przez cały okres eksploatacji oleju.

Produkty TOTAL QUARTZ XTRA z technologią Eco-Science to zwycięska kombinacja spełniająca potrzeby kierowców. Nowa seria TOTAL QUARTZ XTRA dostępna jest dla wszystkich typów silników: TOTAL QUARTZ 9000 XTRA dla pojazdów bez filtra cząstek stałych i TOTAL QUARTZ INEO XTRA dla pojazdów z lub bez filtra.