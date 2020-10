Akcja NIE DAJ SIĘ PRZEOCZYĆ potrwa od 19 października do 6 grudnia. Przeznaczona jest dla użytkowników portalu REPXPERT (www.repxpert.pl).





Przez siedem tygodni uczestnicy mają okazję zgarnąć po 100 nagród tygodniowo – razem do wygrania jest aż 700 nagród!

Schaeffler, producent dobrze znanych marek LuK, INA i FAG, dla zwycięskich uczestników zabawy, przygotował wartościowe działania i sprzęty mające na celu skuteczną promocję serwisów samochodowych. Aby wygrać jedną ze 100 nagród tygodnia, wystarczy regularnie rejestrować punkty z produktów wszystkich marek grupy Schaeffler: LuK, INA oraz FAG na www.repxpert.pl. Łącznie podczas trwania akcji można otrzymać aż 7 różnych nagród! W każdym tygodniu inna nagroda. Każdy tydzień to odrębny ranking.

Uczestnicy akcji promocyjnej mają szansę na skompletowanie wyjątkowego zestawu nagród m.in. kaseton LED, ekspres do kawy, kampania Google Ads oraz upominki dla Klientów warsztatu.

Akcja promocyjna realizowana jest u autoryzowanych Dystrybutorów lub Partnerów Schaeffler Polska, na portalu www.repxpert.pl oraz na stronie internetowej www.niedajsieprzeoczyc.pl od 19 października do 6 grudnia 2020 r.

Szczegółowe zasady dostępne są w regulaminie na stronie: www.niedajsieprzeoczyc.pl oraz na profilu Facebook Schaeffler REPXPERT Polska.