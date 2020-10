ELIT Polska poinformowało o wprowadzeniu do oferty wielu nowych, renomowanych marek części oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów osobowych i ciężarowych. Nowe marki to m.in. MPM Oils (środki smarne), ERA (akumulatory) oraz ELSTOCK (zawory EGR, alternatory, rozruszniki, zaciski), które wytwarzane są zgodnie ze standardami rynku OE.

W obszarze olejów silnikowych i przekładniowych, prym wśród nowości w ofercie ELIT Polska wiedzie pełna gama produktów marki MPM Oils. Oprócz wielu referencji płynów i środków smarnych, korzystanie z marki MPM to dla kierowców szereg dodatkowych korzyści. Spośród nich należy wyszczególnić: wysoką jakość potwierdzoną certyfikatami, rekomendacje największych koncernów samochodowych na świecie (BMW, Mercedes, Skoda, Audi, Mazda, Volvo, Peugeot, Renault, VW, Kia i wiele innych), szczegółowe specyfikacje techniczne oraz rozbudowane porady odnośnie eksploatacji.

Jeśli chodzi o akumulatory, jest to specjalizacja marki ERA. Baterie tego producenta znajdują zastosowanie w pojazdach osobowych, ciężarowych, maszynach budowlanych, pojazdach rolniczych oraz autobusach. Akumulatory ERA charakteryzują się optymalną mocą rozruchową (duża wydajność rozruchu na zimno), długim cyklem życia oraz specjalną konstrukcją „Enhanced Flooded Battery”. Jest ona niezbędna, aby zapewnić stałą dostawę energii nawet podczas częstych cykli rozruchu i zatrzymania, a także w celu zapobiegania głębokim rozładowaniom baterii. Z tego względu akumulatory ERA idealnie nadają się do coraz popularniejszych pojazdów wyposażonych w system start-stop.

Ostatnią z nowych marek w ofercie ELIT jest firma ELSTOCK – producent alternatorów, rozruszników, zaworów EGR oraz zacisków hamulcowych, spełniających standardy OE. Dzięki wprowadzeniu na półki ELSTOCK, klienci zyskują dostęp do ponad 2300 referencji rozruszników, które zapewniają pokrycie parku samochodowego na poziomie 98%, ponad 3300 referencji alternatorów (pokrycie na poziomie 98%), blisko 210 pozycji zaworów EGR (pokrycie na poziomie 84%) oraz ponad 3350 referencji w gamie zacisków hamulcowych (pokrycie na poziomie 96%). Co ważne, wszystkie produkty ELSTOCK objęte są 2-letnią gwarancją bez limitu kilometrów.