Firma OSRAM wprowadza na nasz rynek rodzinę kompresorów TYREinflate. Najprostszy model TYREinflate 200 posiada manometr analogowy i pozwala na napompowanie opony w niecałe pięć minut (dla opony 13” do 2,4 bar).





Wersja TYREinflate 450 to urządzenie z cyfrowym wyświetlaczem. Po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia kompresor sam przestaje pompować, a ustawioną wartość zapamiętuje do kolejnego użycia. Czas pompowania opony wynosi do 3,5 minuty. TYREinflate 1000 również posiada funkcję automatycznego wyłączenia po osiągnięciu żądanego ciśnienia w oponie i ma największą wydajność. Jest w stanie napompować oponę w ciągu dwóch minut.



Ponadto firma oferuje też trzy modele ładowarek akumulatorowych, również do baterii litowo-jonowych, BatteryCharge 904, 906, 908. Maksymalny prąd ładowania wynosi odpowiednio 4 A, 6A i 8 A. Ładowarki posiadają funkcję podtrzymania napięcia. Do szybkiego uruchomienia silnika przy rozładowanym akumulatorze służą boostery OBSL 200, 300, 400 i Pro 700, z których ten ostatni nadaje się do profesjonalnego użytku w warsztatach. Model Pro 700 dzięki wbudowanemu akumulatorowi litowo-fosforanowemu o pojemności 78,6 Wh uruchomi silniki benzynowe o pojemności 8 l i wysokoprężne 6 l. Booster ten można ładować z gniazdka 230V lub z instalacji elektrycznej pojazdu z pracującym silnikiem.



Ostatnią nowością jest oczyszczacz powietrza Air Zing Mini. Urządzenie zasysa powietrze, które jest przepuszczane przez filtr z dwutlenku tytanu, naświetlany diodami emitującymi promieniowanie UV-A. Pozwala to usunąć do 99% wszystkich szkodliwych wirusów i bakterii, do 90% formaldehydu, TVOC (lotne związki organiczne ogółem) i zapachów. W przeciwieństwie do oczyszczaczy powietrza z filtrami HEPA lub węglowymi, filtra dwutlenku tytanu nie trzeba wymieniać, a jedynie okresowo płukać pod bieżącą wodą i suszyć.