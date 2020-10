BILSTEIN poszerzył ofertę na aftermarket o kilkadziesiąt referencji do 10 marek samochodów osobowych i lekkich dostawczych.





Wśród nich są zarówno zestawy montażowe, sprężyny, jak i amortyzatory z serii Replacement i Performance.



W gamie amortyzatorów Replacement, będących bezpośrednim zamiennikiem montowanych fabrycznie części, nowe referencje BILSTEIN B4 przeznaczone są do wybranych modeli BMW serii 3 (G20 i G80) oraz BMW serii 3 Touring (G21 i G81).

BILSTEIN Replacement to także sprężyny B3, z których mogą teraz skorzystać właściciele niektórych wersji BMW X3 (F25), Citroëna C3, Citroëna DS3 (2010-2015), DS3 (2015-2019), Hyundaia ix35, Kii Sportage oraz Volkswagena Passata w różnych konfiguracjach z roczników 2005-2014.

Odpowiednikiem amortyzatorów z gamy Replacement są pozycje Performance o wyższej charakterystyce pracy. Nowe referencje BILSTEIN B6 przeznaczone są do BMW serii 3 (G20 i G80), BMW serii 3 Touring (G21 i G81), Hondy Civic X (sedan i hatchback), Mercedesa Sprinter (W906 i W907) oraz Toyoty Highlander.

Z kolei w serii amortyzatorów do liftu zawieszenia B8 znalazła się propozycja do Toyoty Land Cruiser (1998-2007), a w B12 (zestaw ze sprężyną) do Toyoty FJ Cruiser.

Pełna lista nowych referencji jest dostępna w katalogu on-line, dostępnym pod adresem: pl.bilstein.com.