Philips wprowadza na polski rynek nową linię żarówek RacingVision GT200.

– Konstrukcja żarówki RacingVision GT200 wydaje się niezmieniona, ale jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach wykonania jej elementów. Począwszy od przeprojektowanego żarnika, poprzez specjalnie opracowaną mieszankę gazów po wysokiej jakości szkło kwarcowe Diamond Precision. Ale to nie wszystko, równie ważną częścią jest sposób jego pokrycia. W tym przypadku nie ma jednak uniwersalnego rozwiązania, dla H4 lepszą metodą była metoda sitodruku, dla H7 powlekanie gradientowe. Ale osiągnięty efekt na drodze jest ten sam – informuje Wioletta Pasionek, Marketing Manager Central Europe z Lumileds Poland, producenta i dystrybutora oświetlenia samochodowego marki Philips.

Żarówki Philips RacingVision GT200 dostępne są jako H4 i H7. Pomimo zachowania tej samej, co poprzednia generacja, temperatury barwowej 3500 K nadal pozostają najjaśniejszym na rynku halogenem z homologacją do użytku na drogach publicznych. Żywotność H4 określono do 400 godzin, zaś H7 do 250 godzin ciągłego świecenia.