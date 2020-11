Firma Metelli postanowiła udostępnić swojej sieci dystrybutorów, wraz z markami METELLI, GRAF i KWP, gamę około 25 pozycji katalogowych Elektrycznych pomocniczych pompy wody, które mogą posłużyć większości obecnie dostępnych modeli pojazdów (około 400) nowej generacji, wymagających większej efektywności.



Coraz więcej samochodów jest wyposażonych w pomocnicze pompy wody, które są wykorzystywane do różnych celów:

• wspomaganie ogrzewania kabiny w pojazdach wyposażonych w funkcji? start-stop,

• chłodzenia akumulatorów w pojazdach elektrycznych lub hybrydowych,

• chłodzenia turbiny,

• chłodzenia skrzyni biegów.

Są to głównie Mercedes, Volkswagen, Audi, BMW, ale także samochody o małych i średnich pojemnościach skokowych, takie jak Renault, Citroën, Peugeot, Ford, Opel itp., ponieważ pompy pomocnicze są ostatnio montowane we wszystkich typach pojazdów o różnej mocy i pojemności.