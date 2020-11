Nasz rynek usiłuje zdobyć marka Bizol, oferująca środki smarne i chemię warsztatową. Szczególnie środki chemiczne są teraz często wykorzystywane w warsztatach do przywracania sprawności technicznej pojazdom, które długo nie były użytkowane.

Do czyszczenia zabrudzonych wtryskiwaczy Bizol proponuje środki Pro Gasoline System Clean + p80 oraz Pro Diesel System Clean + p60. To silnie skoncentrowane specyfiki, które należy wprowadzać do układu paliwowego bez demontażu wtryskiwaczy. Jeśli chemiczne czyszczenie nie dało rezultatu, należy je zdemontować, co w przypadku starszych aut jest dość trudne. Zapieczone wtryskiwacze czy świece żarowe lub zapłonowe można zdemontować za pomocą środka Rust Shock + f22. To spray działający na zasadzie „zimnego szoku”.

Problem z wymontowaniem zapieczonych świec żarowych pojawia się nie tylko w starszych autach. Jeśli środki chemiczne zawodzą, można skorzystać ze specjalnego zestawu do demontażu, działającego mechanicznie.