Firma Valeo opublikowała zaktualizowane katalogi wycieraczek marki SWF.

Marka wycieraczek SWF jest przeznaczona dla klientów poszukujących produktu najwyższej jakości. SWF zapewnia bowiem jakość identyczną z produktem montowanym fabrycznie.

Wśród nowości do samochodów osobowych szczególnie warto zwrócić uwagę na produkty przeznaczone do takich samochodów jak Renault Clio V, Renault Captur II, Nissan Juke, Citroen C4 Cactus czy BMW X7. Wśród nowości przeznaczonych do samochodów ciężarowych i autobusów znalazły się między innymi wycieraczki szkieletowe do Mercedes Benz Actros model 2018 i Scanii R model 2016 a także wycieraczki w technologii Aquablade do autobusów Mercedes Benz Citaro i autokarów Setra.

AquaBlade to opatentowana przez Valeo technologia, gdzie dysze spryskiwaczy wbudowane zostały w pióro wycieraczki. Rozwiązanie to przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na drogach, szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych.





Katalog 2020-2021 SWF z ofertą wycieraczek do samochodów osobowych





Katalog 2020-2021 SWF z ofertą do pojazdów ciężarowych i autobusów