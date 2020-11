Właściciele wybranych modeli Jaguara, MAN-a, Mercedesa oraz Volkswagena mogą już skorzystać z oferty najwyższej jakości klocków i tarcz hamulcowych.



Wszystkie komunikowane są jako F1rst to market, co oznacza, że to właśnie Textar jako pierwszy producent wprowadził je na rynek części zamiennych.

F1rst to market – to sposób wyróżnienia produktów Textar, które wprowadzane są na niezależny rynek części zamiennych. Trzy nowe referencje klocków hamulcowych - do Jaguara I-Pace oraz Mercedesa Sprintera – zostały wyposażone w innowacyjną podkładkę Q+. Jej zadaniem jest maksymalne ograniczenie drgań powstających podczas hamowania.

Kolejne referencje F1rst to market to tarcze hamulcowe do Mercedesa GLE oraz MAN-a TGE i Volkswagena Crafter. Znajdujące się przy numerze katalogowym oznaczenie „PRO” potwierdza, że tarcze zostały poddane specjalnemu procesowi powlekania. Z kolei „PRO+” oznacza, że do ich wykonania użyto żeliwa wysokowęglowego.

