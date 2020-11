BorgWarner wprowadza nowe rozwiązanie diagnostyczne do swojego portfolio Delphi Technologies Aftermarket.

Umożliwia to warsztatom dodawanie nowego rodzaju usług diagnostycznych do ich oferty usług i zwiększanie ich przychodów. Umożliwia warsztatom obsługę nowej technologii ADAS, która staje się jednym głównych systemów w większości pojazdów i może stanowić istotną część prac serwisowych i naprawczych.

Nowy program ADAS obejmuje łatwy w użyciu modułowy zestaw, który bezproblemowo współpracuje z istniejącym tabletem i oprogramowaniem diagnostycznym DS. Podstawowy zestaw zawiera – główny wspornik, belkę regulacyjną z laserami, mocowania na na felgach, stopniowane wsporniki i lusterka, ponadto występuje szereg akcesoriów w opcji, takich jak panele pomiarowe do kalibracji przednich kamer popularnych marek, takich jak Volkswagen, Mercedes-Benz , Renault, Peugeot, Citroën, Toyota i Mazda.

Zestaw pozwala na obsługę 284 modeli z kalibracją kamer i 146 modeli z kalibracją radaru, pokrywając 31 marek pojazdów będzie rozszerzony w ramach naszych ciągłych programów rozwoju oprogramowania. Delphi Technologies stara się nadążać za zmieniającym się rynkiem systemów ADAS i poszerzać swój program, zapewniając warsztatom możliwość wykonywania kalibracji w coraz szerszym zakresie zastosowań motoryzacyjnych.

Funkcje wymagające takiej kalibracji obejmują regulację kamery cofania, kalibrację kamery przedniej po stronie kierowcy i pasażera, a także kalibrację radaru dla szerokiego zakresu układów bezpieczeństwa wykorzystujących systemy detekcji. Może być używany w trybie dynamicznej kalibracji lub z panelami i oryginalnym serwisowym wyposażeniem producenta pojazdu. Zawiera również łatwe do wykonania instrukcje krok po kroku wbudowane w oprogramowanie, umożliwiające szybką i dokładną kalibrację.