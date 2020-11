Nakładem Wydawnictw Komunikacji i Łączności ukazały się ostatnio dwie nowe publikacje.

Pierwsza z nich to „Pojazdy samochodowe i przyczepy Jelcz 1995–1998” autorstwa Wojciecha Połomskiego. To bogato ilustrowana książka poświęcona pojazdom samochodowym i przyczepom Jelcz produkowanym w latach 1995–1998. Opisano samochody ciężarowe rodzin Jelcz 422, Jelcz 423, Jelcz 424, Jelcz 442, Jelcz 622, Jelcz 623, Jelcz 642, Jelcz 662, Jelcz 842, prototypowy ciągnik siodłowy Jelcz C 425 MB, samochody pożarnicze, autobusy miejskie Jelcz 120 M, autobusy niskopodłogowe Jelcz M 121, Jelcz M 125 DANA, Jelcz M 181, Jelcz M 183 M, autobusy lokalne Jelcz L 120, autobusy klasy „midi”, autobusy dalekobieżne i międzymiastowe Jelcz T 120 oraz prototypowy trolejbus niskopodłogowy Jelcz M 121 MT.

Opisano także rozwój i funkcjonowanie zakładów jelczańskich w latach 1995–1998, montaż i produkcję pojazdów Mercedes-Benz, powstanie i działalność „Vito-Jelcz” Sp. z o.o., powrót marki Jelcz na rynek wschodni, współpracę ZS Jelcz SA z ASP we Wrocławiu, przedstawiono charakterystyki silników wysokoprężnych stosowanych w pojazdach Jelcz oraz typy kabin stosowanych w samochodach ciężarowych. Zamieszczono wiele archiwalnych, często dotychczas niepublikowanych fotografii.





Kolejna nowość to „Samochody z Wielkopolski 1971–2020” autorstwa Marka Kuca. Książka poświęcona kulisom budowy prototypów samochodów dla rolnictwa i uruchomieniu produkcji modelu Tarpan 233 oraz jego odmian pochodnych. Scharakteryzowano w niej różne wersje samochodu rolniczego Tarpan oraz jego następcy – terenowego Tarpana Honkera. Przedstawiono również wiele dotychczas niepublikowanych zdjęć opisywanych pojazdów. Opisano także przejęcie bankrutującej Fabryki Samochodów Rolniczych przez koncern Volkswagen AG, który wdrożył w niej najpierw montaż, a później produkcję samochodów grupy VAG. Uwzględniono montowane w Wielkopolsce modele następujących marek: Škoda, Seat, Volkswagen i Audi, jak również produkowane później w nowo wybudowanych fabrykach samochody Volkswagen Caddy, Volkswagen Transporter i Volkswagen Crafter oraz MAN TGE.