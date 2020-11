Katalog TecDoc został uzupełniony o bazę dostępnych filmów instruktażowych KYB. Podczas wyszukiwania danej referencji w informacjach o produkcie pojawi się również film montażowy, o ile jest dostępny dla wybranej części.





Filmy przedstawiają procedurę montażu krok po kroku dla pojazdów, w których wymiana amortyzatorów jest trudna lub nietypowa. Szeroka oferta filmów instruktażowych KYB możliwa jest do obejrzenia również na kanale YouTube (KYBEurope) oraz na stronie internetowej www.kyb-europe.com w zakładce „Wsparcie technicze”.

KYB Europe pracuje również nad powiązaniem dodatkowych informacji, aby jeszcze bardziej ułatwić dystrybutorom wybór właściwej części i mieć dostęp do konkretnych informacji dotyczących wybranych referencji. Jordan Day, Menadżer ds. Marketingu KYB Europe Aftermarket, wyjaśnia: „Nieustannie pracujemy nad nowymi sposobami wspierania naszych dystrybutorów i klientów warsztatów, aby ułatwić identyfikację oraz montaż elementów zawieszenia”.

KYB Europe posiada status dostawcy grupy A dla TecAlliance. Dedykowany zespół specjalistów pracuje nad tym, by dane katalogowe KYB były zawsze aktualne i dokładne. Aby móc otrzymać status dostawcy klasy A należy zagwarantować zgodność opisów produktów z normami TecAlliance w co najmniej 99%. KYB Europe utrzymuje ten status nieprzerwanie już od kilku lat.