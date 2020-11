Bizol ma w ofercie ATF Cleaner a50 – dodatek do skutecznego czyszczenia podczas płukania przekładni.

Przyczyny i decydujące czynniki prowadzące do przedwczesnego starzenia to z jednej strony duże mechaniczne ścieranie kół zębatych i tarcz sprzęgła, z drugiej strony obciążenia termiczne. Niekorzystne nawyki jazdy pogarszają również pozytywne właściwości smarne i lepkość w dłuższej perspektywie oraz przyspieszają proces starzenia oleju przekładniowego i samej przekładni. W przypadku pominięcia wymiany oleju ryzyko uszkodzenia skrzyni biegów jest wysokie i mogą być konieczne kosztowne naprawy. Z tych powodów olej przekładniowy należy wymieniać nie rzadziej niż co 150 000 do 180 000 kilometrów lub według opinii wielu mechaników nawet co 50 000 do 100 000 kilometrów.

Jednak prosta wymiana oleju w skrzyni biegów wiąże się z ryzykiem, że stare osady nie zostaną rozpuszczone i zanieczyszczą olej do wymiany. Zanieczyszczenie powoduje wówczas niepożądane skutki, takie jak przedwczesne pienienie i tworzenie się szlamu olejowego po wymianie oleju. Dlatego wiele warsztatów i mechaników stosuje przy wymianie oleju w automatycznych skrzyniach biegów wysokiej jakości dodatki czyszczące.

Środki czyszczące ATF, takie jak BIZOL ATF Cleaner + a50, doskonale spełniają to zadanie. Rozpuszcza on stare osady i niezawodnie czyści skrzynię biegów, dzięki czemu stare pozostałości są wypłukiwane podczas wymiany oleju. Wydłuża to żywotność oleju przekładniowego i skrzyni biegów, poprawia zmianę biegów i zmniejsza zużycie paliwa.