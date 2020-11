Total, jako pierwsza firma na rynku, w ramach swoich grup produktowych wprowadza TOTAL QUARTZ EV FLUID i TOTAL RUBIA EV – które w pełni odpowiadają na zapotrzebowanie pojazdów osobowych i ciężarowych z silnikami elektrycznymi. Dotyczy to zarówno cieczy chłodzących i smarujących nowoczesne układy napędowe, jak również chłodzących akumulatory.





– Chociaż w pojazdach elektrycznych nie występuje, np. olej silnikowy, pojazdy te zawierają układy, w których krążą ciecze. Ich zadaniem jest np. smarowanie i chłodzenie nowych typów układów napędowych i skrzyń biegów. Ciecze potrzebne są również do regulacji temperatury akumulatora pojazdu i systemu zarządzania energią. Total Lubrifiants, jako pierwsza firma na świecie, wprowadziła na rynek dwie serie płynów zaprojektowanych specjalnie w celu zaspokojenia potrzeb pojazdów hybrydowych i elektrycznych: TOTAL QUARTZ EV FLUID do samochodów osobowych oraz TOTAL RUBIA EV do pojazdów ciężarowych – wyjaśnia Andrzej Husiatyński z Total Polska.

To pierwsze gamy płynów na rynku, które odpowiadają specyficznym parametrom tych pojazdów, a także związanym z nimi ograniczeniom elektrycznym, termicznym i w zakresie wzmożonego tarcia. Płyny TOTAL QUARTZ EV FLUID oraz TOTAL RUBIA EV spełniają wymagania producentów takie, jak:

● Właściwości dielektryczne – płyny stosowane w pojazdach elektrycznych muszą być izolujące, aby zapobiec powstawaniu łuku elektrycznego. Jest tak, ponieważ znajdują się one w bliskim kontakcie z elektrycznymi/elektronicznymi częściami pojazdu. Właściwości dielektryczne muszą pozostawać stabilne przez cały czas, pomimo trudnych warunków pracy: wzrostu temperatury, utleniania, wilgoci, ścierania cząstek.

● Zgodność ze stosowanymi materiałami – płyn musi być kompatybilny z różnymi typami materiałów, aby uniknąć następujących konsekwencji: pęcznienie, pękanie, korozja itp. Miedź jest kluczowym materiałem w tych zastosowaniach. Jego wysoka przewodność elektryczna sprawia, że jest to główny element stosowany w okablowaniu elektrycznym i uzwojeniach. Dlatego niezwykle ważne jest opracowanie płynu o doskonałej kompatybilności z miedzią.

● Właściwości termiczne – silnik elektryczny i jego osprzęt muszą pracować w określonym zakresie temperatur. Praca w temperaturach wyższych niż pożądany zakres nieuchronnie zmniejsza żywotność, sprawność i moc pojazdów. Elementy podlegają efektowi Joule'a, który polega na rozpraszaniu ciepła przez energię elektryczną. Dlatego płyn musi zapewniać wydajne odprowadzanie ciepła w temperaturach do 180°C.

● Standardowe funkcje smarowania i właściwości cierne – aby chronić różne części mechaniczne nowych układów napędowych, gama płynów Total zapewnia standardowe smarowanie, które zapewnia prawidłowe działanie poszczególnych układów, ograniczając ich zużycie oraz zjawiska takie jak utlenianie i korozja. Oferuje również optymalne właściwości cierne, wymagane do płynnej zmiany biegów w pojazdach hybrydowych.

W ramach wspomnianych gam produktowych należy wyszczególnić płyny takie, jak:

1. Total Quartz EV Drive R - zapewnia specjalną technologię dla nowej generacji elektrycznych reduktorów układu napędowego:

● Zapewnia trwałość kół zębatych i łożysk tocznych obracających się z bardzo dużą prędkością.

● Wykazuje optymalne właściwości przeciwpieniące i uwalniające powietrze, przez cały okres eksploatacji pojazdów.

● Opracowany z myślą o doskonałej pompowalności, nawet w bardzo niskiej temperaturze.

2. Total Quartz EV Drive MP - przeznaczony do reduktorów, silników elektrycznych i energoelektroniki:

● Chroni przed zwarciem i elektrycznością statyczną.

● Zapewnia optymalną kontrolę temperatury (nawet przy szybkim ładowaniu).

● Zapewnia kompatybilność z cewkami miedzianymi i materiałami polimerowymi.

● Wykazuje doskonałe właściwości przeciwzużyciowe (koła zębate i łożyska toczne).

3. Total Quartz EV Battery - to wysokowydajny płyn do zarządzania temperaturą akumulatora:

● Chroni przed zwarciem i elektrycznością statyczną.

● Zapewnia bardzo wysoką odporność na utlenianie.

● Zapewnia wysoką ochronę przed ryzykiem rozprzestrzeniania się ognia.

● Utrzymuje bardzo niską lepkość podczas całego cyklu życia pojazdu, zapewniając efektywną wymianę energii.

4. Total Quartz EV AMT- wysokowydajny środek smarny do zautomatyzowanej skrzyni biegów w pojazdach hybrydowych:

● Zapewnia kompatybilność z cewkami miedzianymi i materiałami polimerowymi.

● Zapewnia optymalną kontrolę temperatury.

● Chroni przed zwarciem i elektrycznością statyczną.

● Wykazuje doskonałe właściwości przeciwzużyciowe (koła zębate i łożyska toczne).

● Gwarantuje doskonały komfort zmiany biegów i trwałość komponentów.

5. Total Quartz EV-AT- wysokowydajny środek smarny do hybrydowej przekładni typu Step-AT (automatyczna skrzynia biegów):

● Zapewnia kompatybilność z cewkami miedzianymi i materiałami polimerowymi.

● Gwarantuje optymalną kontrolę temperatury.

● Chroni przed zwarciem i elektrycznością statyczną.

● Wykazuje doskonałe właściwości przeciwzużyciowe (koła zębate i łożyska toczne).

● Zachowuje doskonałe właściwości cierne, przeciwpieniące i odprowadzające powietrze.