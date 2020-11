Na polskim rynku dostępny jest już wysoce zaawansowany technologicznie retrofit Ultinon Pro9000.

Retrofity Philips LED chociaż produkowane są już od kilku lat, to wciąż przechodzą pracochłonny proces homologacji, umożliwiający ich użytkowanie na drogach publicznych. Pomimo to prawo nie zabrania ich sprzedaży i… cieszą się dużą popularnością wśród polskich kierowców.

Na początku września 2020 roku Philips wprowadził do swojej oferty kolejną ich generację. Najwyższy model Ultinon Pro9000 LED należy uznać za topowe rozwiązanie w tym segmencie oświetlenia samochodowego. Przede wszystkim zmieniła się konstrukcja. Teraz to jednoczęściowy korpus, w którym zintegrowano palnik i radiator. Zmieszczono w nim także kondensator (tzw. Canbus Capacitor) zapobiegający efektowi migotania w niektórych układach elektrycznych.

Przełożyło się to na miniaturyzację całości. Dzięki kompaktowej budowie retrofit LED jest maksymalnie zbliżony do rozmiarów tradycyjnej żarówki halogenowej. A tym samym dopasowany do wnętrza zamontowanego w samochodzie reflektora. W precyzyjnym ustawieniu wiązki światła względem optyki pomaga nakładany pierścień centrujący.

Model Ultinon Pro 9000 posiada najwyższej klasy chip Lumileds TopContact LED. Do tej pory technologia ta była zarezerwowana dla produktów OEM. Zmieniono w niej sposób montażu diod na płytce drukowanej, co też przełożyło się na lepsze odprowadzanie ciepła. Dodatkowo – w zależności od typu retrofitu – stosowany jest wysoce efektywny system chłodzenia AirCool lub AirBoost. W obu przypadkach wentylatory stanowią integralną część korpusu.

Gama retrofitów Philips Ultinon Pro9000 LED składa się z H1, H3, H4, H7, H8/H11/H16 (Fog), H11 oraz HB3, HB4 i HIR2. Wszystkie są kompatybilne z instalacją 12 V i po raz pierwszy także z 24 V. Od teraz można je montować także w reflektorach soczewkowych.

Żywotność Philips Ultinon Pro9000 LED została określona do pięciu tysięcy godzin. Standardowa gwarancja wynosi 2 lata. Po zarejestrowaniu produktu na stronie Philips jest ona rozszerzona o kolejne 3 lata.