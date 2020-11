Marka Dębica wprowadza na rynek nową oponę całoroczną Navigator 3 z homologacją zimową 3PMSF.

Nowe ogumienie bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych i oferuje sprawdzone osiągi na mokrych drogach, pewną kontrolę na śniegu, a przy tym jest trwałe i efektywne paliwowo. Dębica Navigator 3 będzie dostępna w 29 pozycjach asortymentowych, w tym na obręcze 17 i 18 cali.

Dębica Navigator 3 oferuje sprawdzone osiągi na mokrej nawierzchni. To zasługa znacznie wyraźniejszej rzeźby bieżnika w kształcie litery V, która zwiększa odporność na aquaplaning i zdolność opony do wcześniejszego odprowadzania wody z bieżnika, co poprawia przyczepność na mokrej nawierzchni i polepsza hamowanie. Nowa opona oferuje też pewną kontrolę na śniegu, a to za sprawą dodanego falistego kształtu lameli, które w połączeniu z prostymi i podłużnymi lamelami powodują, że krawędzie są pochylone w wielu kierunkach. Poprawia to zdolność opony do wgryzania się w śnieg i wpływa na lepszą przyczepnością.

Co ważne, opona jest trwała i oszczędna paliwowo, za co odpowiada mieszanka polimerowa. Odporność mieszanki na ścieranie pozwala na dłuższe przebiegi, a jej zdolność do generowania mniejszej ilości ciepła i zużywania mniejszej ilości energii zwiększa efektywność paliwową opony.

Linia opon Dębica Navigator 3 obejmuje 29 nowych rozmiarów, w tym 17’’ i 18’’, które będą sukcesywnie wprowadzane na rynek w ciągu najbliższych miesięcy.