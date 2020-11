W segmencie motoryzacji Philips, obok oświetlenia samochodowego, specjalizuje się w lampach warsztatowych. Wśród wprowadzonych na polski rynek nowości jest unowocześniony model CBH52.





Obecna oferta lamp warsztatowych Philips składa się z blisko 20 pozycji. Dzięki temu każdy mechanik samochodowy dobierze rozwiązania najlepiej pasujące do specyfiki swojej pracy. Wspólnym mianownikiem tych lamp jest źródło światła w postaci wydajnych diod LED, praktyczne sposoby mocowania czy bezprzewodowa praca.

Dostępne modele poddawane są cyklicznej ocenie użytkowników. To ważny głos, który jest podstawą do modyfikowania parametrów danej lampy. Tak było w przypadku Philips CBH52, która jest rynkową następczynią znanej od lat CBH51. Co się zmieniło?

Seria CBH przeznaczona jest do mocowania pod maską samochodu. Z uwagi na różne szerokości tego elementu karoserii niezwykle ważna jest rozpiętość ramion. Dotychczasowy model zapewniał jednostronną regulację w zakresie 1,1–1,8 metra. W nowym zwiększoną ją do 2,08 m, dodając jednocześnie możliwość rozsuwania z dwóch stron. Dodatkowo same uchwyty ramion są szersze i jak poprzednio pokryte miękką gumą chroniącą lakier samochodu przed zarysowaniem.

Kolejnym usprawnieniem jest przesuwany moduł z diodami LED, co pozwala na bardziej precyzyjne doświetlenie miejsca pracy. Wiązka światła pada pod kątem 120 stopni. Zamocowaną lampę można obracać wokół osi o 360 stopni. Z dotychczasowej konstrukcji zachowano układ 32 diod Luxeon LED. Diody charakteryzują się białą barwą o temperaturze 5800 K. Czyli zbliżoną do światła dziennego. To niezwykle ważne, bo jest neutralna dla ludzkiego wzroku, a tym samym pozwala na kilka godzin pracy bez efektu zmęczenia.

Równie istotna jest możliwość zmiany mocy światła. Tym razem zastosowano trzy tryby – nowością jest domyślny o wartości 900 lumenów. W zależności od potrzeb można wybrać eco (500 lm) lub boost (1200 lm).

Lampę Philips CBH52, tak jak poprzedniczkę, wyposażono w hybrydowy sposób zasilania. Bardzo praktyczny, bezprzewodowy zapewnia aż do 5,5 godziny ciągłej pracy. Ładowanie – zajmujące około trzech godzin – odbywa się poprzez podłączenie do sieci 230V. Pięciometrowy przewód pozwala na równoległą do tego procesu pracę.

Konstrukcje wszystkich lamp roboczych Philips zostały przystosowane do specyficznych warunków panujących w warsztatach samochodowych. Obudowa CBH52 odporna jest na zalanie i zabrudzenia (IP54) oraz uszkodzenia mechaniczne, jak upadek z wysokości (IK07).