Firma Champion wprowadza na rynek technologię filtracji klasy premium, która neutralizuje ponad 99% zarazków i bakterii, pomaga zapobiegać rozwojowi pleśni, eliminuje przykre zapachy oraz sprzyja zwiększonej wydajności i niezawodności układów klimatyzacji samochodów.

Epidemia COVID-19 zwróciła uwagę użytkowników nie tylko na znaczenie filtrów kabinowych, lecz także na dostępność nowej, najwyższej generacji filtrów zaprojektowanych w celu neutralizacji zarazków i bakterii.

Firma Champion wprowadziła na rynek technologię filtracji premium, która neutralizuje ponad 99% zarazków i bakterii, pomaga zapobiegać pleśni, eliminuje przykre zapachy i sprzyja zwiększonej wydajności oraz niezawodności systemu klimatyzacji pojazdu. Nowe filtry kabinowe Champion BacterStop wykorzystują technologię antybakteryjną, aby zapewnić najbardziej efektywną filtrację, co potwierdzają testy laboratoryjne. Filtry te są obecnie szeroko dostępne u wiodących dostawców części samochodowych i w warsztatach.

Jak każdy filtr paliwa, powietrza lub oleju również filtr kabinowy w końcu ulegnie zatkaniu. Gdy to nastąpi, filtr może zacząć utrudniać przepływ powietrza i wentylację kabiny, potencjalnie prowadząc do rozwoju pleśni, nieprzyjemnych zapachów i zwiększenia obecności bakterii, alergenów i innych zanieczyszczeń. W zależności od tego ile jeździmy, filtr kabinowy może wymagać wymiany raz do roku lub - co bardziej prawdopodobne – co 20 000 do 24 000 kilometrów. Należy sprawdzać filtr przynajmniej raz na sześć miesięcy ze względu na możliwość zagrożenia dla zdrowia.