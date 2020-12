Würth przygotował ofertę rękawic zgodnych z normami EN388: 2016 i ISO 13997, które zabezpieczają dłonie przed urazami i ograniczają skutki nieprzewidzianych zdarzeń.



W asortymencie firmy Würth dostępne są zarówno rękawice cienkie, zapewniające duży komfort pracy, jak i solidne oraz trwałe, o wysokim stopniu ochrony. Wszystkie zostały poddane nowym metodom testowania odporności na przecięcie i uzyskały wyniki na poziomach od B do F. Dzięki temu odpowiadają na potrzeby różnych branż, takich jak utrzymanie ruchu, sortowanie odpadów czy budownictwo.



Nowe rękawice od Würth Polska dostępne są w e-sklepie www.würth.pl, sklepach stacjonarnych i u przedstawicieli handlowych. W ofercie znajdują się m.in.:

• Rękawica antyprzecięciowa W-130 – uniwersalna rękawica zalecana do prac wymagających podstawowego poziomu zabezpieczenia, takich jak przepakowanie, serwisowanie czy obróbka materiałów o ostrych krawędziach. Powłoka z pianki nitrylowej z chropowatą powierzchnią, zapewnia bardzo dobrą przyczepność przy jednoczesnym zachowaniu dobrego czucia. Jest także odporna na ścieranie mechaniczne. Dzięki materiałowi będącemu mieszkanką włókien polietylenowych, elastanu, poliamidu, poliestru i włókna szklanego rękawica zachowuje elastyczność i dostosowuje się do kształtu dłoni.

Art. nr 0899 403 408-410

• Rękawica antyprzecięciowa W-210 poziom C – to uniwersalna, wygodna rękawica antyprzecięciowa o poziomie zabezpieczenia C. Sprawdza się przy pracach, które wymagają silnej ochrony i są przeprowadzane w suchym środowisku. Dzięki dobremu dopasowaniu zapewnia doskonałe czucie, dlatego też może być wykorzystywana podczas zajęć wymagających dużej precyzji. Rękawica wykonana z włókna HDPE, włókna szklanego, poliestru i elastanu z powłoką z pianki nitrylowej zapewnia maksymalny komfort użytkowania. Wzmocnienie zgięcia kciuka dodatkowo chroni ten szczególnie narażony na urazy obszar. Rękawica umożliwia obsługę ekranów dotykowych.

Art. nr 0899 403 607-611

• Zimowa rękawica antyprzecięciowa W-250 poziom C – to miękka, delikatna, a zarazem bardzo wytrzymała rękawica. Chroni nie tylko przed przecięciem, ale także przed przemakaniem. Jest wysoce odporna na uszkodzenia mechaniczne, a także na działanie smarów i olejów, dzięki czemu sprawdza się w pracach w środowisku zaolejonym i mokrym, np. przy liniach utrzymania ruchu, obróbce metali czy tworzyw sztucznych. Rękawicę wykonano z włókien nylonowych i szklanych oraz wykończono pianką polimerową. Materiały gwarantują wytrzymałość i jednocześnie pozwalają skórze oddychać. Wyściółka ze szczotkowanych włókien akrylowych zapewnia komfort termiczny.

Art. nr 0899 403 611, 0899 403 618-620

• Rękawica antyprzecięciowa do pracy z chemikaliami W-310 poziom D – rękawicę wykonano ze specjalnego splotu włókien i pokryto powłoką nitrylową, co zapewnia odporność zarówno na przecięcia, jak i na działanie preparatów chemicznych, wody, smarów i oleju. Wykończenie o szorstkowanej powierzchni na wewnętrznej stronie dłoni zapewnia dobrą przyczepność podczas pracy w wilgotnym, mokrym i tłustym środowisku. Dzięki tym właściwościom rękawica sprawdzi się podczas pracy w przemyśle chemicznym, a także w sektorze budowlanym.

Art. nr 0899 403 718-720