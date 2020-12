Firma Champion Lubricants wprowadziła na rynek nowy olej silnikowy dla pojazdów Volkswagen Group (VAG), CHAMPION OEM SPECIFIC 0W30 LL III FE.

Nowy olej został opracowany z myślą o spełnieniu wymagań modeli Volkswagena, Audi, Seata i Škody od 2007 r., w których zastosowano oleje silnikowe o specyfikacji VW 504.00 i 507.00. Przy ponad 61 milionach pojazdów VAG działających w samej Europie, nowy olej oferuje niesamowite pokrycie rynku.

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W30 LL III FE jest w pełni syntetycznym środkiem smarnym, który wykorzystuje wysokiej jakości oleje bazowe i zaawansowane dodatki, aby spełnić wymagania nowoczesnych silników VAG. Jego unikalny pakiet dodatków uszlachetniających spełnia wymagania VAG LongLife III, redukując proces starzenia się oleju i wydłużając okres między wymianami do 30.000 km lub dwóch lat.

Niska lepkość nowego środka smarnego przyczynia się do zmniejszenia całkowitej emisji CO 2 i pozwala na znaczną oszczędność paliwa w porównaniu z bardziej konwencjonalnymi 5W30. Jego formuła Mid-SAPS spełnia normy Euro 4, Euro 5 i Euro 6, zapewniając jednocześnie doskonałą ochronę układów oczyszczania spalin, a dokładniej filtrów cząstek stałych (DPF). Łączy w sobie doskonałą czystość i trwałość silnika, potwierdzoną podczas wymagających testów zużycia i czystości tłoka.