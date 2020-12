Würth Polska wprowadza do oferty nowy klej i szczeliwo ALL IN ONE – uniwersalny preparat do elementów metalowych. To jedyny tego typu produkt na polskim rynku.

Uszczelnianie instalacji wodnych czy gazowych, a także miejsc, w których elementy metalowe są narażone na działanie wilgoci, wysokiej temperatury czy agresywnych mediów jest sporym wyzwaniem.

Klej ALL IN ONE to uniwersalny produkt, który może być stosowany do łączenia różnych elementów i sprawdzi się w wielu branżach, m.in. automotive, utrzymania ruchu czy metalowej. Ma doskonałą odporność na media, temperaturę i rozpuszczalniki, a także zapewnia ochronę antykorozyjną. Od razu po zastosowaniu wypełnia puste przestrzenie i szczeliny, a także uszczelnia łączenia i wykazuje niski współczynnik tarcia. Szybko utwardza się na różnych materiałach, w tym na stali nierdzewnej i powierzchniach ocynkowanych. Dozownik typu DOS sprawia, że aplikacja kleju jest szybka i łatwa. Dzięki właściwościom tiksotropowym nie kapie i może być stosowany podczas aplikacji „nad głową”. ALL IN ONE po całkowitym utwardzeniu zyskuje wytrzymałość na wysokie ciśnienie. Posiada rejestrację NSF oraz atest DVGW dotyczący gazu.

ALL IN ONE może skutecznie zastępować mechaniczne zabezpieczenia gwintów, takie jak podkładki sprężyste czy nakrętki samohamowne. Sprawdza się jako łączenie śrub regulacyjnych i kalibracyjnych, mierników oraz manometrów, a także elementów złącznych do M80, przez co zmniejsza koszty magazynowania. Zapobiega odkręceniu, niepożądanym ruchom czy wyciekom, a ponadto jest odporny na skrajne wibracje. To klej o średniej wytrzymałości, który można zdemontować za pomocą narzędzi ręcznych.

Po całkowitym utwardzeniu jest skuteczny nawet w warunkach wysokiego ciśnienia, które rozrywa większość systemów rurowych. Klej zapobiega wyciekom standardowych gazów i cieczy. Co więcej, nie pełza, nie kurczy się i nie blokuje systemów. Może być stosowany w obecności czystego tlenu do +60°C oraz przy ciśnieniu maksymalnie 10 barów.

ALL IN ONE może być także stosowany jako uszczelniacz do płaszczyzn. Zapewnia bardzo dobre uszczelnienie kołnierza i mostkuje szczeliny do 0,5 mm, zabezpieczając przed korozją. Sprawia, że mocowanie jest znacznie łatwiejsze i bezpieczniejsze niż ponowne dokręcanie każdej śruby. Przy pełnym utwardzeniu zapewnia uszczelnienie, które nie kurczy się, nie pęka i zabezpiecza przed luzowaniem, dzięki czemu nie wymaga ponownego dokręcania śrub. Z powodzeniem może zastąpić konwencjonalne uszczelki, a tym samym zredukować koszty magazynowania części.

Charakterystyka produktu:

● Opis: ALL IN ONE to klej i uszczelniacz anaerobowy (beztlenowy)

● Średnia wytrzymałość (demontowalny przy użyciu narzędzi)

● Kolor: żółty

● Lepkość: 23 000 mPas; produkt tiksotropowy

● Moment obrotowy zrywający: ≥10 Nm

● Moment obrotowy: ≥ 10 NM

● Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 6 N/mm²

● Maksymalna szczelina (mm): 0,5 mm

● Maksymalny rozmiar gwintu: M80/ 3”

● Odporność na temperaturę po utwardzeniu: od ‒55 do +150 °C

● Wytrzymałość końcowa w temp. 25°C: po max. 6 h

Art. nr 0893 555 05

Klej ALL IN ONE jest dostępny w e-sklepie: www.würth.pl, sklepach stacjonarnych oraz u przedstawicieli handlowych Würth Polska.