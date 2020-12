Nowa nazwa wychodzi naprzeciw postępowi w technologii budowy silników. Ma umożliwiać mechanikom łatwy dobór części do aut hybrydowych wyposażonych w paskowy napęd rozrusznik – alternator.

Gates (NYSE: GTES) dostawca produktów hydraulicznych i rozwiązań do przenoszenia mocy, wprowadza E-Start, czyli nową markę części zamiennych do pojazdów hybrydowych.

E-Start zastąpi markę EMD (Gates Electro-Mechanical Drive), która zapewnia rozwiązania naprawcze dla pojazdów hybrydowych wyposażonych w paskowy napęd rozrusznik – alternator (BSG). Niniejsza zmiana jest kolejnym przykładem przygotowywania się firmy na przyszły rozwój technologiczny w dziedzinie silników samochodowych. Umożliwi ona łatwiejsze powiązanie pasków i zestawów Gates z serwisem i naprawą pojazdów hybrydowych. Marka E-Start umożliwi również dystrybutorom i mechanikom lepszą identyfikację odpowiednich pasków, napinaczy i zestawów jakości OE do zastosowań w autach hybrydowych.

Paski wieloklinowe E-Start Micro-V i zestawy E-Start Micro-V zostaną również wprowadzone w tym samym czasie. Współpracując z większością producentów pojazdów hybrydowych firma Gates pomogła w badaniach i rozwoju układów BSG, które przyczyniają się do redukcji zużycia paliwa, a w konsekwencji niższego poziomu emisji spalin. Oprócz ponownego uruchamiania silnika układ BSG odzyskuje energię podczas hamowania i ładuje baterie. Marka Gates E-Start jeszcze bardziej wzmacnia możliwości BSG, umożliwiając szybką i cichą pracę układów stop start.

Gates zaprezentuje 29 pasków w nowej gamie E-Start. Paski E-Start Micro-V zastąpią paski Micro-V Stop & Start skatalogowane z numerami części Gates EMD. Ponieważ systemy BSG wymagają wyższych naciągów roboczych niż w standardowych paskowych układach napędowych, produkty Gates E-Start zostały opracowane z użyciem mieszanek gumowych EPDM i kordów aramidowych, które są znacznie wytrzymalsze niż w standardowych paskach Micro-V.

Gates zaprezentuje również 12 zestawów E-Start Micro-V, które zawierają dedykowany do konkretnej aplikacji pasek E-Start oraz zaawansowane technicznie napinacze E-Start, aby można było przeprowadzić pełną naprawę każdego układu napędowego.