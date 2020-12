Odnowione modele żarówek halogenowych marki Philips to jeszcze więcej możliwości oświetlenia drogi.

Marka Philips przebudowała swoje portfolio żarówek halogenowych. RacingVision GT200 zyskała wydajność rzędu 200 procent (w porównaniu do wymaganego prawem minimum wynoszącego 107 metrów) i dodatkowy zasięg 80 metrów. W odnowionej gamie znalazły się także X-tremeVision Pro150 i WhiteVision ultra.

Nowa żarówka halogenowa Philips X-tremeVision Pro150 wyróżnia się jaśniejszym do 150 proc. światłem* przy jednocześnie dłuższej o 70 metrów wiązce. Temperatura barwowa wynosi 3400 K. W tym przypadku wyższe parametry użytkowe nie zmniejszyły żywotności, która dla H4 wynosi 540, a dla H7 450 godzin.

Żarówki X-tremeVision Pro150 dostępne są w typach H1, H4 oraz H7 i po raz pierwszy jako H11, HB3, HB4, HIR2 i W5W.

W Philips WhiteVision ultra udało się osiągnąć białe światło o temperaturze aż 4200 K (H4 i H7). To prawdopodobnie najbielsza żarówka na rynku, która spełnia surowe wymagania prawne dopuszczające do użytku na drogach publicznych. Zyskują na tym kierowcy, którzy dzięki temu produktowi mogą uzyskać efekt ksenonu. W potocznej mowie określa się to tuningiem optycznym bądź malowaniem światłem. Dodatkowo osiągnięto większą do 60 proc. efektywność wiązki* i wydłużoną do 350 godzin żywotność żarówki. Przede wszystkim jednak zagwarantowano pozostałym uczestnikom ruchu drogowego ochronę przed efektem oślepiania.



Żarówki Philips WhiteVision ultra niezmiennie dostępne są w najszerszej gamie typów H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, W5W i H6W. Teraz dodano do oferty także HIR2 i PSX24W.