Spółka PZL Sędziszów poinformowała o wprowadzeniu do oferty kolejnych zastosowań w gamie filtrów do samochodów osobowych. Tym razem są to filtry powietrza do pojazdów marek takich jak BMW, Jaguar, Land Rover, Skoda, Audi, Hyundai czy Volkswagen.

Spośród nowych referencji, polski producent wyszczególnia pozycje takie, jak:

● WA50391 do samochodów marek JAGUAR: E-PACE / 17-, LAND ROVER: DISCOVERY SPORT / 14-, FREELANDER II / 06-, RANGE ROVER EVOQUE / 11-,

● WA59395 do samochodów marek RENAULT: ESPACE V / 15-, MEGANE IV / 15-, SCENIC IV/ GRAND SCENIC / 16-, TALISMAN / 15-,

● WA53241 do samochodów marek HYUNDAI i20 / 09-, ix20 / 10 -, KIA MOTORS: SOUL I (AM) / 09-, VENGA / 10-,

● WA59271 do samochodów marek DACIA: DOKKER / 12-, DUSTER I / 10-, DUSTER II / 18-, LODGY / 12-, LOGAN/MCV II / 13-, SANDERO II / 13-, LADA (VAZ) : LARGUS / 12-, VESTA / 15-, X-RAY / 16-, RENAULT: ARKANA / 19-, CAPTUR (J5, H5) / 13-, CLIO IV / 12-, DOKKER / 12-, DUSTER / 10-, DUSTER II / 18-, KAPTUR (RUSSIA) / 16-, LODGY / 12-, LOGAN II / 13-, SANDERO II / 13-

● WA50533 do marki LAND ROVER: FREELANDER II / 06-,

● WA59461 do marki BMW: SERIA 1 (F20/F21) / 11-, SERIA 2 (F22, F23, F87) | 14-, SERIA 3 (F30, F31) / 11-, SERIA 3 GT (F34) / 13-, SERIA 4 (F32/F33) / 13-.

Wszystkie nowe referencje w gamie filtrów (także do maszyn rolniczych) można zakupić bezpośrednio u producenta lub za pośrednictwem krajowych dystrybutorów marki PZL Sędziszów.