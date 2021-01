Marka KAMOKA pod koniec 2020 r. wprowadziła do swojego asortymentu kolejną nowość produktową: sprężyny gazowe. Od grudnia w sprzedaży dostępnych jest 168 referencji tego produktu, a do końca pierwszego kwartału 2021 r. będzie ich blisko 700.



Sprężyny są objęte programem „Do 7 lat gwarancji”, którego szczegółowe warunki są dostępne na stronie www.kamoka.eu.

KAMOKA oferuje szeroki wybór produktów, obejmujący sprężyny do klapy bagażnika, do szyb bagażnika oraz sprężyny do pokrywy silnika. Sprężyny są już dostępne u dystrybutorów współpracujących z KAMOKA. Sprzedawane są w opakowaniach po jednej sztuce.

Obecnie dostępne są produkty do następujących marek aut: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Škoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, VW.