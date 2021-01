AS-PL poszerzyła swoją ofertę o alternator numer A9320S, który jest produktem marki AS. Model nowego produktu należy do linii Standard i można go zastosować m.in. w markach Austin 1100, Austin 1300, Austin 2200, Austin Maxi, Ford Escort, Ford Fiesta, Ford Granada, Ford Orion, Ford Taunus, Jaguar XJ6, Morris Marina, Princess 1800, Princess 2200, Rover 2000, Vauxhall Chevette.





AS-PL ma w ofercie ponad 20 000 pozycji asortymentowych odpowiadających blisko 450 000 numerów referencyjnych. Szeroki wybór modeli podzielony jest na trzy linie produktowe: Economy, Standard oraz Premium. W ofercie znajdują się części i podzespoły do samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn rolniczych, jednostek pływających, motocykli oraz dla rynku przemysłowego.