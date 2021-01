Firma MEYLE poszerzyła ofertę, wprowadzając na rynek nowy filtr kabinowy MEYLE-PD. Zastosowane w nim materiały są wzbogacone specjalnie zaimpregnowanym węglem aktywnym, dzięki czemu mają wysoką zdolność adsorpcji NOx.





Szczególne dla nowego filtra kabinowego MEYLE jest to, że inaczej niż w przypadku tradycyjnych filtrów kabinowych z węglem aktywnym, przefiltrowany NOx jest wiązany chemicznie jako sól w materiale filtracyjnym bez możliwości ponownego uwolnienia, nawet podczas utylizacji.

Warstwy filtra kabinowego MEYLE-PD:

1. Włóknina wierzchnia zatrzymuje większe cząstki pyłu.

2. Materiał do filtracji cząstek zapewnia doskonałe zatrzymywanie drobnego pyłu.

3. Dwie impregnowane warstwy węgla aktywnego wiążą chemicznie NOx.

4. Włóknina nośna jest podstawą dla warstwy węgla aktywnego i materiału do filtracji cząstek.

Nowe produkty rozszerzają asortyment MEYLE zawierający prawie 400 filtrów kabinowych, a także zwiększają linię produktów MEYLE-PD.