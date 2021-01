Würth Polska przygotował szeroką ofertę produktów do sprzątania. Zawiera ona zarówno środki i akcesoria niezbędne do utrzymania czystości na co dzień, jak i takie, które poradzą sobie z zadaniami specjalnymi: usuwaniem etykiet, graffiti czy tłuszczów.





Wśród nowości znalazły się m.in.:

Aktywna pianka do szyb

Preparat jest przeznaczony do czyszczenia szyb oraz płaskich powierzchni, także tych pionowych – nie spływa z nich. Dzięki formule aktywnej piany wysokoskoncentrowany środek czyszczący dociera bezpośrednio do zanieczyszczeń i skutecznie je rozpuszcza, jednocześnie nie uszkadzając powierzchni. Usuwa nawet trudne zanieczyszczenia, takie jak tłuszcze, silikony, resztki gumy czy osady nikotynowe. Środek jest bezpieczny dla farb, lakierów oraz tworzyw sztucznych.

Art. nr 0890 25

MULTI płynny smar wielofunkcyjny

Smar w wygodnej formule sprayu. Dobrze wypiera wodę, penetruje i poluzowuje łączenia gwintowe, dzięki czemu eliminuje skrzypienie. Ma właściwości odrdzewiające, a także czyści powierzchnie ze smarów, olejów i innych zanieczyszczeń. Tworzy cienki filtr ochronny, dzięki czemu zapobiega korozji. Chroni zamki przed zamarzaniem. Nie zawiera żywic, kwasów i silikonu. Nie wchodzi w reakcje z farbą, kauczukiem i tworzywami sztucznymi.

Art. nr 089305540

Spray do pielęgnacji stali nierdzewnej

Środek jest przeznaczony do czyszczenia i konserwacji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej. Usuwa zanieczyszczenia, kurz, smugi i tłuste odciski palców. Nie spływa – można go stosować również na powierzchniach pionowych. Środek jest biodegradowalny.

Art. nr 0893 121

Zmywacz do naklejek STICKER EX

Zmywacz jest przeznaczony do usuwania etykiet i naklejek z gładkich, niechłonnych powierzchni, takich jak szkło. Dzięki formule żelu nie spływa i dłużej pozostaje na powierzchniach i usuwa zanieczyszczenia skuteczniej niż preparaty w formie płynnej. Działa również na inne zanieczyszczenia, takie jak smary, kleje, uszczelniacze, silikon, olej, wosk, smoła, parafina czy atrament.

Art. nr 0893140505

Preparat ochronny do rąk BASIC

Stosowanie silnie działających środków chemicznych wymaga odpowiedniego dbania o dłonie, które są najbardziej narażone na podrażnienia. Preparat ochronny do rąk BASIC od Würth Polska. tworzy powłokę, która zabezpiecza skórę przed działaniem substancji penetrujących. Jednocześnie zapewnia pewny chwyt narzędzi i nie pozostawia na nich osadów. Ułatwia czyszczenie dłoni – zwykle wystarczy sama woda, w której środek się rozpuszcza.

Art. nr: 0890600100

Produkty są dostępne w e-sklepie: www.wurth.pl, sklepach stacjonarnych oraz u przedstawicieli handlowych Würth Polska.