DENSO rozszerzyło ofertę dla rynku wtórego o cztery świece i dwie cewki zapłonowe.

Nowe świece mają 96 zastosowań i zastępują 11 numerów części OE. Wprowadzone do oferty świece mają zastosowanie, m.in. w pojazdach marek Fiat, Mazda, Nissan i Toyota.

Szczegóły dotyczące zastosowań znajdują się w poniższej tabeli:





Z kolei dwie nowe cewki zapłonowe mają 15 dodatkowych zastosowań i zastępują dwa numery części OE. Nowe numery katalogowe pokrywają ponad milion pojazdów marki Toyota:





Program świec zapłonowych DENSO obejmuje standardowe świece niklowe, platynowe (Double Platinum), Twin Tip (TT), irydowe (Iridium Power 0,4mm, Iridium Long Life, Iridium Tough 0,4mm), świece Super Ignition Plug (SIP) oraz Iridium Racing 0,4mm. Wiele z nich wykorzystuje opatentowane rozwiązania DENSO. Firma oferuje również szeroki wybór świec zapłonowych do motocykli, łodzi i innych urządzeń z małymi silnikami, m.in. świece niklowe oraz Iridium Power.

Cewki zapłonowe DENSO przeznaczone na rynek wtórny wykorzystują te same, zaawansowane technologie, które są stosowane do produkcji części OE. Program obejmuje jednobiegunowe cewki zapłonowe (COP) zapewniające podwójną iskrę w systemie bezrozdzielaczowym, blokowe cewki zapłonowe, cewki zapłonowe w instalacjach z rozdzielaczem oraz cewki cylindryczne (prętowe). Każda z nich została zaprojektowana przez DENSO w taki sposób, by zapewnić optymalne działanie, oszczędność energii i łatwy montaż.



Więcej informacji na temat świec i cewek zapłonowych DENSO można znaleźć na stronie www.denso-am.pl i w katalogu TecDoc.