Ravenol wprowadza do oferty syntetyczny olej przekładniowy ATF (Automatic Transmission Fluid) opracowany na bazie polialfaolefin (PAO) i estrów. Jest on przeznaczony do najnowszej generacji automatycznych skrzyń biegów Aisin Warner.

Specyfikacje dla produktu:

ATF AW-2, VW G 053 001 A2, VOLVO 31492172/ 31492173, PSA 16 350 560 80, BMW 83 22 2 413 477, BMW ATF 7.