Wiosną 2021 r. w Europie i Rosji, Yokohama Rubber rozpocznie sprzedaż nowej opony całorocznej do samochodów dostawczych – BluEarth-Van All Season RY61. Opona będzie dostępna w 23 rozmiarach od 225/55R17C 104/102H do 195/70R15C 104/102T.

Nowość Yokohamy, BluEarth-Van All Season RY61, otrzymała europejski certyfikat opony zimowej (3PMSF0. W bieżniku opony zastosowano unikalny Triple WD Groove, który łączy zygzakowaty rowek środkowy odpowiadający za stabilną przyczepność na śniegu, z dwoma prostymi rowkami po bokach, które z kolei zapewniają doskonałe odprowadzanie wody. W celu wzmocnienia efektu krawędzi, na barku opony, zastosowano „wgryzające się w śnieg lamele”. Ponadto duże bloki bieżnika umieszczone w środku i na barkach zapewniają szeroką powierzchnię styku z podłożem, poprawiając właściwości jezdne. Mieszanka opony składa się z trzech różnych polimerów. Zastosowanie w mieszance dużej ilości krzemionki przyczynia się z kolei do optymalnej równowagi między osiągami na mokrej nawierzchni a zużyciem paliwa. Ściana boczna ma innowacyjną konstrukcję „Anti-Cracking Serration”, która zapobiega jej pękaniu.

Opony całoroczne mogą być używane przez wszystkie cztery sezony, do bezpiecznej jazdy w różnych warunkach drogowych, od suchych i mokrych, po zaśnieżone.