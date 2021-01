Vredestein, holenderski producent opon klasy premium, wprowadza na rynek nową gamę opon letnich Ultrac.

Aby uzyskać lepszą o 10% w porównaniu z poprzednim modelem skuteczność hamowania na suchej i mokrej nawierzchni Vredestein wykorzystał nowej generacji rozwiązania technologiczne w zakresie bieżnika, m.in.: żłobienia z bardziej kwadratową powierzchnią styku oraz sztywniejszą rzeźbę bieżnika i jego środkowej części z parabolicznymi rowkami bocznymi. W nowej oponie o 50% zwiększono zawartość mieszanki krzemionki i żywic, które, w połączeniu z wielofunkcyjnymi polimerami zapewniają lepszą przyczepność. Opony mają też być bardziej ekologiczne: o 5% zmniejszono opór toczenia, co przekłada się na niższe zużycie paliwa oraz obniżoną emisję CO 2 .

Nowe opony są w rozmiarach od 15 do 18 cali.